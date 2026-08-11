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कल रेल जीएम आएंगे धनबाद, करेंगे सिंदरी हर्ल का दौरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह 12 अगस्त को धनबाद आ रहे हैं। वे डीआरएम और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कुछ स्थलों का दौरा करेंगे। छत्रसाल सिंह 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए यह उनका अंतिम दौरा है।

कल रेल जीएम आएंगे धनबाद, करेंगे सिंदरी हर्ल का दौरा

धनबाद। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह 12 अगस्त को धनबाद आ रहे हैं। धनबाद में वे डीआरएम अखिलेश मिश्र सहित सभी शाखा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही पर पाथरडीह, टासरा सेल कोलियरी और सिंदरी हर्ल का भी दौरा करेंगे। जीएम 31 अगस्त को रेल सेवा से रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह डिंप गर्ग को एक सितंबर से ईसीआर का नया जीएम बनाया गया है। इस लिहाज से छत्रसाल सिंह का धनबाद में बतौर जीएम यह अंतिम दौरा माना जा रहा है। उनके साथ पीसीओएम इंदू रानी दुबे, पीसीपीओ सुरेश चंद्र श्रीवास्तव सहित कई विभाग के प्रिंसिपल चीफ धनबाद आ रहे हैं।

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