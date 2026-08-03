आधा दर्जन रेलवे गेटों पर छाया अंधाकुप, हैरानी में कर्मचारी
उरई में, झांसी-कानपुर एट कोंच लाइन पर आधा दर्जन रेलवे गेटों की रोड लाइट खराब है। अंधेरे में दिन-प्रतिदिन कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, जिससे रेल कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को सूचित करने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ है।
उरई। संवाददाता झांसी कानपुर के अलावा एट कोंच लाइन पर आधा दर्जन रेलवे गेटों पर रोड लाइट खराब होने की वजह से अंधाकुप पड़ा हुआ है। अंधेरा होने की वजह से आएदिन कीडे़ मकोडे़ निकल आते हैं। इससे रेल कर्मियों को दिक्कत होती है। रेल कर्मियों ने बताया कि कई बार विभाग को अवगत कराया, पर कुछ नहीं हुआ। वहीं, इलेक्ट्रिक विभाग के एसएसई मोहित शुक्ला का कहना है कि रेलवे गेटों पर बिजली की समुचित व्यवस्था है। जहां दिक्कत होती हैं, उसे दूर कराया जाता है।
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