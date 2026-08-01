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बरौनी-नई दिल्ली समेत कई ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष गाड़ियों के संचलन अवधि का विस्तार किया है। बरौनी-नई दिल्ली, दरभंगा-नई दिल्ली और पूर्णिया कोर्ट-आननद विहार सहित अन्य गाड़ियों का संचलन अब 31 अगस्त तक होगा। इसके अलावा, दौलाई-टनकपुर एक्सप्रेस बदले हुए मार्ग से चलाई जाएगी।

बरौनी-नई दिल्ली समेत कई ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्व से चलाई जा रही निम्नलिखित विशेष गाड़ियों के संचलन अवधि का विस्तार किया गया है। इन गाड़ियों के संचलन समय, ठहराव एवं मार्ग पूर्ववत रहेगा। इन ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ी02563 बरौनी-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचलन 31 अगस्त तक02564 नई दिल्ली-बरौनी एक्सप्रेस का संचलन 31 अगस्त तक02569 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचलन 31 अगस्त तक02570 नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस का संचलन 31 अगस्त05579 पूर्णिया कोर्ट-आननद विहार टर्मिनस द्वि-साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 30 अगस्त तक05580 आननद विहार टर्मिनस-पूर्णिया कोर्ट द्वि-साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 01सितम्बर तक05575 सहरसा-आननद विहार टर्मिनस साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 25 अगस्त तक05576 आननद विहार टर्मिनस-सहरसा साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 27 अगस्त तकबदले मार्ग से चलेगी दौराई-टनकपुर एक्सप्रेसबरेली।

ये भी पढ़ें:आनंद विहार–पूर्णिया कोर्ट और सहरसा स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ी

रेलवे प्रशासन द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी खण्ड पर पैच दोहरीकरण कार्य किये जाने के कारण 15091 दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी। 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 सितम्बर को चलने वाली दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी के रास्ते चलाई जायेगी।

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