बरौनी-नई दिल्ली समेत कई ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु पूर्व से चलाई जा रही निम्नलिखित विशेष गाड़ियों के संचलन अवधि का विस्तार किया गया है। इन गाड़ियों के संचलन समय, ठहराव एवं मार्ग पूर्ववत रहेगा। इन ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ी02563 बरौनी-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचलन 31 अगस्त तक02564 नई दिल्ली-बरौनी एक्सप्रेस का संचलन 31 अगस्त तक02569 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचलन 31 अगस्त तक02570 नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस का संचलन 31 अगस्त05579 पूर्णिया कोर्ट-आननद विहार टर्मिनस द्वि-साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 30 अगस्त तक05580 आननद विहार टर्मिनस-पूर्णिया कोर्ट द्वि-साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 01सितम्बर तक05575 सहरसा-आननद विहार टर्मिनस साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 25 अगस्त तक05576 आननद विहार टर्मिनस-सहरसा साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 27 अगस्त तकबदले मार्ग से चलेगी दौराई-टनकपुर एक्सप्रेसबरेली।