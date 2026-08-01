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स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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समस्तीपुर। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रक्सौल और लोकमान्य तिलक के बीच स्पेशल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया है। ट्रेन संख्या 05557 अब रक्सौल से 4 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 05558 लोकमान्य तिलक से 6 अगस्त से 17 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी।

स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार

समस्तीपुर। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रक्सौल और लोकमान्य तिलक के बीच चलायी जा रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। इससे इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 05557/05558 रक्सौल-लोकमान्य तिलक-रक्सौल स्पेशल सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र और डीडीयू के रास्ते संचालित होती है। ट्रेन संख्या 05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल अब रक्सौल से 4 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 05558 लोकमान्य तिलक-रक्सौल स्पेशल लोकमान्य तिलक से 6 अगस्त से 17 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार को परिचालित की जाएगी।

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