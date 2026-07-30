कोडरमा होकर चलनेवाली पटना-चर्लपल्ली ट्रेन की परिचालन अवधि बढ़ी

कोडरमा, वरीय संवाददाता। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने पटना-चर्लपल्ली-पटना स्पेशल के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। यह ट्रेन गया, कोडरमा, गोमो, रांची, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और काजीपेट के रास्ते संचालित होती है। रेलवे के अनुसार पटना-चर्लपल्ली स्पेशल अब 3 अगस्त से 16 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को पटना से चलेगी। वहीं चर्लपल्ली-पटना स्पेशल का परिचालन 5 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक प्रत्येक बुधवार को चर्लपल्ली से किया जाएगा। इसके अलावा चर्लपल्ली-पटना स्पेशल 7 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को चर्लपल्ली से पटना के लिए रवाना होगी।रेलवे के इस निर्णय से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले की तरह इस स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलती रहेगी।