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22 अगस्त तक 5-5 फेरे लगाएगी टाटानगर रामपुरबाजार टाटानगर परीक्षा स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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टाटानगर-रामपुरबाजार रेलवे परीक्षा स्पेशल ट्रेन की तिथियों में विस्तार किया गया है। ट्रेन नंबर 08181 को 14 अगस्त तक चलाने के बाद अब इसे 17 से 21 अगस्त तक चलाया जाएगा। वहीँ, ट्रेन नंबर 08182 को 15 अगस्त से बढ़ाकर 18 से 22 अगस्त तक चलाने की घोषणा की गई है।

22 अगस्त तक 5-5 फेरे लगाएगी टाटानगर रामपुरबाजार टाटानगर परीक्षा स्पेशल ट्रेन

चक्रधरपुर। रेलवे के द्वारा पूर्व में घोषणा किए गए टाटानगर-रामपुरबाजार रेलवे स्टेशन को जाने वाली परीक्षा स्पेशल ट्रेन का तिथियों में विस्तार किया गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलने वाली ट्रेन नंबर 08181 टाटानगर रामपुर बाजार रेलवे परीक्षा स्पेशल को 14 अगस्त तक परिचालन की घोषणा की गई थी अब इसका विस्तार 17 अगस्त से 21 अगस्त तक किया गया है। इस बीच यह ट्रेन 5 फेरे लगाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 08182 रामपुरबाजार -टाटानगर परीक्षा स्पेशल ट्रेन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली ट्रेन को 15 अगस्त से बढ़ाकर 18 अगस्त से 22 अगस्त तक कर दिया गया है।

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इस बीच यह ट्रेन 5 फेरे लगाएगी।

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