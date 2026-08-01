रेलकर्मी के हमलावर की मोबाइल कॉल डंप से होगी शिनाख्त

जमशेदपुर वरीय संवाददाता टाटानगर जीआरपी रेलवे कैरेज एंड वैगन विभाग के एसएसई जे केरकेट्टा पर जानलेवा हमला कर मोबाइल और पर्स छिनतई के आरोपियों की पहचान में जुट गई। जख्मी रेलकर्मी से पूछताछ में रेल पुलिस आरोपियों की ठोस जानकारी नहीं मिली।घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। इससे रेल पुलिस घटनास्थल के आसपास उस वक्त सक्रिय मोबाइल नंबर एवं उसके धारक का पता लगाएगी। रेल पुलिस का मानना है कि रात में सक्रिय किसी रेलकर्मी या अपराधियों का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आमलोग रात में उधर नहीं जाते। मालूम हो कि मंगलवार रात ड्यूटी के बाद घर लौटने के दौरान सिक लाइन के पास सीनियर सेक्शन इंजीनियर जे केरकेट्टा पर पीछे से हमला कर अपराधी मोबाइल व पर्स छीनकर फरार हो गए थे।