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रेलकर्मी के हमलावर की मोबाइल कॉल डंप से होगी शिनाख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में रेलकर्मी जे केरकेट्टा पर जानलेवा हमला हुआ। घटना के दौरान उनका मोबाइल और पर्स छिनतई कर लिया गया। घटना स्थल पर सीसीटीवी नहीं होने से पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। रेल पुलिस संदेह कर रही है कि रात में सक्रिय अपराधियों का हाथ हो सकता है।

रेलकर्मी के हमलावर की मोबाइल कॉल डंप से होगी शिनाख्त

जमशेदपुर वरीय संवाददाता टाटानगर जीआरपी रेलवे कैरेज एंड वैगन विभाग के एसएसई जे केरकेट्टा पर जानलेवा हमला कर मोबाइल और पर्स छिनतई के आरोपियों की पहचान में जुट गई। जख्मी रेलकर्मी से पूछताछ में रेल पुलिस आरोपियों की ठोस जानकारी नहीं मिली।घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। इससे रेल पुलिस घटनास्थल के आसपास उस वक्त सक्रिय मोबाइल नंबर एवं उसके धारक का पता लगाएगी। रेल पुलिस का मानना है कि रात में सक्रिय किसी रेलकर्मी या अपराधियों का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आमलोग रात में उधर नहीं जाते। मालूम हो कि मंगलवार रात ड्यूटी के बाद घर लौटने के दौरान सिक लाइन के पास सीनियर सेक्शन इंजीनियर जे केरकेट्टा पर पीछे से हमला कर अपराधी मोबाइल व पर्स छीनकर फरार हो गए थे।

जख्मी को इलाज के लिए सहकर्मियों ने पहले टाटानगर रेलवे अस्पताल फिर टीएमएच पहुंचाया था। दूसरे दिन टीएमएच जाकर रेल पुलिस के पदाधिकारी ने जख्मी रेलकर्मी का बयान दर्ज किया है। इसके बाद से जीआरपी और आरपीएफ रेलकर्मी पर हमला करने वाले की पहचान व गिरफ्तारी में जुटी है, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं मिला। इससे मोबाइल कॉल डंप का सहारा लिया जाएगा, जिससे मोबाइल नंबर के आधार से आरोपियों को पकड़ सके।

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