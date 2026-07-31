स्टेशन मास्टर ने दिलाई ट्रेन से गिरे बच्चे को नई जिंदगी

बाबतपुर स्टेशन के रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से एकात्मता एक्सप्रेस से गिरे बच्चे की जान बच गई। बच्चे का गिरना परिजनों के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन कर्मचारियों ने तत्परता से ट्रेन को रोका और बच्चे को सुरक्षित परिजनों के पास पहुंचाया।

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। बाबतपुर स्टेशन के रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से बुधवार रात एकात्मता एक्सप्रेस से गिरे बच्चे को नई जिंदगी मिली। उनकी तत्परता से वह ट्रेन की चपेट में आने से बच गया। बच्चे के ट्रेन से गिरने की सूचना मिलते ही वे सारा काम रोक ‘अनहोनी’ टालने में जुट गए। परिस्थितियां ऐसी थीं कि ‘कुछ भी’ हो सकता था। बहरहाल, उनके हाथ में सिर्फ प्रयास था। इसका फल उन्हें मिला। ट्रेन से गिरा बच्चा सही-सलामत परिजनों के पास पहुंच गया। एकबारगी वे उसके जीवित रहने की सारी उम्मीद खो चुके थे। उसे जिंदा देख उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा-‘रेल कर्मचारियों ने भगवान बनकर उनके बेटे की जान बचाई।’

बच्चे की स्थिति अलीनगर बिछड़ी गांव (चंदौली) निवासी शिवकुमार चौहान का बेटा 16 वर्षीय आयुष गंभीर बीमारी से पीड़ित है। पीजीआई में उसका इलाज चलता है। इसी सिलसिले में बुधवार को परिजन उसे लेकर एकात्मता एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहे थे। रात एक बजे, जब परिजन सो रहे थे, वह अपनी बोगी के दरवाजे पर पहुंचा। सहयात्री कुछ समझ पाते, वह चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। इससे अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में यात्रियों ने उसके परिजनों को जगाया और चेनपुलिंग कर गाड़ी बाबतपुर स्टेशन पर रोक दी।

स्टेशन पर कार्रवाई परिजनों ने सारी घटना स्टेशन मास्टर चनेश्वर सिंह को बताई। उन्होंने देर किए बिना कंट्रोल रूम को सूचना देकर नई दिल्ली से राजगीर जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस रोक दिया। लोको पायलट ने कॉशन पर धीमी गति में ट्रेन आगे बढ़ाई। अहरक रेलवे क्रॉसिंग (समपार संख्या 15) के पास उसे ट्रैक पर बैठा बच्चा दिखा। वह रुक गया। इस बीच, बाबतपुर चौकी प्रभारी संजय कुमार राय और हेड कांस्टेबल श्रीनिवास पाठक भी मौके पर पहुंच चुके थे। श्रमजीवी के लोको पायलट ने बच्चे को उन्हें सौंपा। उधर, बीरापट्टी स्टेशन पर रोकी गई पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस से पुलिसकर्मी उसे लेकर बाबतपुर पहुंचे। उन्होंने उसे परिजनों से मिलाया। उसके जीवित रहने की उम्मीद खो चुके परिजन उसे जिंदा देख फफक पड़े। बच्चे को खरोंच तक नहीं आई।