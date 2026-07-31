11 रेलकर्मियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला सम्मान

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। संरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट तथा उल्लेखनीय योगदान देने वाले 11 रेलकर्मियों को गुरुवार को एक्सीलेंस अवॉर्ड दिए गए। लहरतारा स्थित कार्यालय सभागार में डीआरएम आशीष जैन ने इन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता और दायित्वबोध अन्य रेलकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत साबित होंगी। डीआरएम ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल) के विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय, टीम भावना और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हुए संरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिससे रेलवे की कार्यप्रणाली तथा सकारात्मक छवि और अधिक सुदृढ़ हुई है। सम्मानित होने वाले रेलकर्मियों में रवि रंजन पटेल, प्रवीण कुमार राय, रास बिहारी पांडेय, संदीप कुमार, राजेश कुमार, उदय कुमार, उमेश कुमार दास, शम्भू शरण कुमार, मनोज कुमार, शशांक शर्मा तथा मनोज कुमार शामिल हैं।