11 रेलकर्मियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला सम्मान
वाराणसी में 11 रेलकर्मियों को संरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। डीआरएम आशीष जैन ने कहा कि इन कर्मचारियों की सतर्कता और निर्णय क्षमता अन्य रेलकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत है। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों ने मिलकर सुरक्षा में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। संरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट तथा उल्लेखनीय योगदान देने वाले 11 रेलकर्मियों को गुरुवार को एक्सीलेंस अवॉर्ड दिए गए। लहरतारा स्थित कार्यालय सभागार में डीआरएम आशीष जैन ने इन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता और दायित्वबोध अन्य रेलकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत साबित होंगी। डीआरएम ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल) के विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय, टीम भावना और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हुए संरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिससे रेलवे की कार्यप्रणाली तथा सकारात्मक छवि और अधिक सुदृढ़ हुई है। सम्मानित होने वाले रेलकर्मियों में रवि रंजन पटेल, प्रवीण कुमार राय, रास बिहारी पांडेय, संदीप कुमार, राजेश कुमार, उदय कुमार, उमेश कुमार दास, शम्भू शरण कुमार, मनोज कुमार, शशांक शर्मा तथा मनोज कुमार शामिल हैं।
इस अवसर पर एडीआरएम अशोक कुमार वर्मा, एडीआरएम अजय सिंह के अलावा आशुतोष शुक्ला, बलेन्द्र पाल, शैलेन्द्र कुमार सिंह, यशवीर सिंह, कुंवर सिंह यादव, प्रशस्ति श्रीवास्तव, एनएन पांडेय आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें