Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे से ज्यादा लेट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर में हावड़ा मुंबई रेलमार्ग पर रविवार सुबह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे लेट हुई, जबकि पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 7 घंटे और मुंबई हावड़ा मेल 5 घंटे लेट है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे से ज्यादा लेट

जमशेदपुर। हावड़ा मुंबई रेलमार्ग में रविवार सुबह से ट्रेनों का परिचालन अस्त व्यस्त रहा। बताया जाता है कि, ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है। पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 7 घंटे और मुंबई हावड़ा मेल 5 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है। जबकि, गीतांजलि, अहमदाबाद एवं अन्य कई ट्रेनें भी लेट से टाटानगर आई। इससे सैकड़ो यात्रियों को परेशानी हुई। झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन ने लेटलतीफी को सोशल मीडिया पर रेलवे से सवाल उठाया कि, ट्रेनें कब समय से चलेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।