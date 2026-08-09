ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे से ज्यादा लेट
जमशेदपुर में हावड़ा मुंबई रेलमार्ग पर रविवार सुबह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे लेट हुई, जबकि पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 7 घंटे और मुंबई हावड़ा मेल 5 घंटे लेट है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
जमशेदपुर। हावड़ा मुंबई रेलमार्ग में रविवार सुबह से ट्रेनों का परिचालन अस्त व्यस्त रहा। बताया जाता है कि, ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है। पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 7 घंटे और मुंबई हावड़ा मेल 5 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है। जबकि, गीतांजलि, अहमदाबाद एवं अन्य कई ट्रेनें भी लेट से टाटानगर आई। इससे सैकड़ो यात्रियों को परेशानी हुई। झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन ने लेटलतीफी को सोशल मीडिया पर रेलवे से सवाल उठाया कि, ट्रेनें कब समय से चलेगी।
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