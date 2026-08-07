पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनाती की राह आसान
रेलवे बोर्ड ने पति-पत्नी के लिए तैनाती संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब एक ही स्टेशन पर तैनाती पाने की प्रक्रिया आसान होगी। यदि दोनों कर्मचारी एक ही सीनियरिटी यूनिट में हैं, तो उन्हें एक स्थान पर तैनात किया जाएगा। बच्चों की देखभाल का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे में कार्यरत पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनाती पाने की राह अब आसान होगी। रेलवे बोर्ड ने गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए पति-पत्नी की तैनाती संबंधी पुराने निर्देशों को समेकित करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्रशासनिक दिक्कत नहीं होने पर पति-पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा गया है।
नए दिशा-निर्देश
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यदि पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही सीनियरिटी यूनिट में हैं तो आवश्यक स्तर का पद उपलब्ध होने पर उन्हें एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए। हालांकि, दोनों में से कोई भी कर्मचारी दूसरे के अधीनस्थ के रूप में काम नहीं करेगा। बच्चों की देखभाल को भी तैनाती के मामलों में महत्वपूर्ण आधार माना गया है। खासकर बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक पति-पत्नी को साथ रखने के प्रयास करने होंगे।
सम्बंधित इकाइयाँ
अलग-अलग सीनियरिटी यूनिट में कार्यरत पति-पत्नी के मामले में भी संबंधित इकाइयों में उपयुक्त पद उपलब्ध होने पर एक ही स्टेशन पर तैनाती का प्रयास किया जाएगा। यदि एक पति या पत्नी रेलवे में और दूसरा केंद्रीय या अखिल भारतीय सेवा में है तो रेलवे कर्मचारी को जीवनसाथी की तैनाती वाले स्थान या उसके नजदीक तैनात करने का प्रयास होगा। ऐसा नहीं कर पाने पर कर्मचारी को स्पष्ट कारण बताना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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