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डेढ दशक पूर्व हुआ सर्वे, रेल मार्ग से जोड़ने की मांग उठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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गोरखपुर-हाटा-कुशीनगर को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्री से मुलाकात की। 15 वर्ष पूर्व हुए सर्वे को उपेक्षित करते हुए नये प्रस्तावित रेलवे सर्वे की तैयारी चल रही है। इस सर्वे का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों का विकास और दूर-दराज के गांवों को रेल सुविधा से जोड़ना है।

डेढ दशक पूर्व हुआ सर्वे, रेल मार्ग से जोड़ने की मांग उठी

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। गोरखपुर-हाटा-कुशीनगर वाया पडरौना को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्री से मुलाकात की है। इसे धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है लेकिन 15 वर्ष पूर्व हुए रेल सर्वे को इस बार पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है।

सर्वे का पिछला इतिहास

डेढ दशक पूर्व कुशीनगर जिले के कप्तानगंज जंक्शन से भटनी जंक्शन को जोड़ने के लिए रेलवे सर्वे हुआ था। उस सर्वे में दो जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के जोड़ने के साथ ही ग्रामीण अंचलों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। जबकि पडरौना पहले से ही रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही नई मांग सरदार नगर चीनी मिल के ट्राम्बे लाइन गोरखपुर चौरीचौरा करमहा हाटा हेतिमपुर कुशीनगर का सर्वे में प्रस्तावित रेल लाइन एनएच- 28 के बगल से गुजरेगी। स्थानीय निवासी एवं समाजसेवी सेवानिवृत्त शिक्षक रामप्रित यादव, संजय कुशवाहा, वीरेंद्र पांडेय, रणधीर राव बूल्लू आदि लोगों का कहना है कि डेढ दशक पूर्व हुए सर्वे के कप्तानगंज जंक्शन से होते हुए सीधे कुशीनगर से देवरिया जिले के भटनी जंक्शन रेल लाइन का सर्वे कराया गया था ताकि ग्रामीण इलाकों का विकास हो सके और दूर-दराज के गांव भी रेल सुविधा से जुड़ सकें। प्रगतिशील किसान वीरेंद्र पांडेय मुड़िला हरपुर का कहना है कि सर्वे में हमारे खेत से होकर हुआ था।

सर्वे में चिन्हित गांव

कुशीनगर जिले कप्तानगंज, मथौली, सिकटिया, कुरमौटा, बैदौली महुआडीह, पकवाइनार कुशीनगर सहित लगभग 30 गांव

देवरिया जिले के लगभग 50 गांव

सामान्य प्रश्न

रेलवे सर्वे कब हुआ था?
डेढ दशक पूर्व कुशीनगर जिले के कप्तानगंज जंक्शन से भटनी जंक्शन को जोड़ने के लिए रेलवे सर्वे हुआ था।
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