डेढ दशक पूर्व हुआ सर्वे, रेल मार्ग से जोड़ने की मांग उठी

सर्वे का पिछला इतिहास

डेढ दशक पूर्व कुशीनगर जिले के कप्तानगंज जंक्शन से भटनी जंक्शन को जोड़ने के लिए रेलवे सर्वे हुआ था। उस सर्वे में दो जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के जोड़ने के साथ ही ग्रामीण अंचलों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। जबकि पडरौना पहले से ही रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही नई मांग सरदार नगर चीनी मिल के ट्राम्बे लाइन गोरखपुर चौरीचौरा करमहा हाटा हेतिमपुर कुशीनगर का सर्वे में प्रस्तावित रेल लाइन एनएच- 28 के बगल से गुजरेगी। स्थानीय निवासी एवं समाजसेवी सेवानिवृत्त शिक्षक रामप्रित यादव, संजय कुशवाहा, वीरेंद्र पांडेय, रणधीर राव बूल्लू आदि लोगों का कहना है कि डेढ दशक पूर्व हुए सर्वे के कप्तानगंज जंक्शन से होते हुए सीधे कुशीनगर से देवरिया जिले के भटनी जंक्शन रेल लाइन का सर्वे कराया गया था ताकि ग्रामीण इलाकों का विकास हो सके और दूर-दराज के गांव भी रेल सुविधा से जुड़ सकें। प्रगतिशील किसान वीरेंद्र पांडेय मुड़िला हरपुर का कहना है कि सर्वे में हमारे खेत से होकर हुआ था।