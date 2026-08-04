बरौनी जंक्शन से न्यू बरौनी जाने वाला संपर्क पथ एक साल से है बंद
फोटो नं.03,बरौनी से न्यू बरौनी जाने वाली संपर्क पथ पर चल रहा है विकास कार्य।ले यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। अब उक्त संपर्क पथ से आने जाने वाले रेलयात्रियों व रेलकर्मियों को बरौनी कॉलेज रोड होकर...
बरौनी,निज संवाददाता। बरौनी जंक्शन से न्यू बरौनी जाने वाले संपर्क पथ को रेल प्रशासन द्वारा विकास कार्य को लेकर बंद कर दिया गया है। इस कारण विगत एक साल से बरौनी से न्यू बरौनी और न्यू बरौनी से बरौनी आने जाने वाले यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। अब उक्त संपर्क पथ से आने जाने वाले रेलयात्रियों व रेलकर्मियों को बरौनी कॉलेज रोड होकर आना जाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक रेल प्रशासन द्वारा बरौनी जंक्शन पर एक नंबर प्लेटफार्म का निर्माण कराया जा रहा है। उस प्लेटफार्म के रेलवे ट्रैक को न्यू बरौनी से मिलाने की भी योजना है।
इस कारण बरौनी न्यू बरौनी संपर्क पथ को तोड़कर उस पर रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनायी गई है और संपर्क पथ के अंतिम छोर से बनाये जाने की भी तैयारी चल रही है। निर्माण कार्य युद्धस्तर से शुरू है। फिलवक्त निर्माण कार्य को लेकर संपर्क पथ सालभर से बंद होने से पैदल यात्रियों को भी आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें