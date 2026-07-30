Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेलवे के तत्कालीन माल बाबू को चार साल की कैद व जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

रायबरेली रेलवे के पूर्व माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को कच्चा माल उतारने में देरी पर डैमेज चार्ज कम करने के लिए 60 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

रेलवे के तत्कालीन माल बाबू को चार साल की कैद व जुर्माना

कच्चा माल उतारने की देरी पर लगने वाले डैमेज चार्ज को कम करने के एवज में 60 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी रायबरेली रेलवे के तत्कालीन माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने दुर्गेश बहादुर सिंह को चार साल की सजा और दस हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि सीमेंट ग्राइंडिंग कंपनी के निदेशक आनंद गुप्ता ने दस अक्तूबर 2017 को सीबीआई के डीआईजी को शिकायत की थी। कहा था कि वह कंपनी का निदेशक है तथा उसकी कंपनी का कच्चा माल विभिन्न प्रदेशों से रेलवे रैक पॉइंट दरियापुर रायबरेली में मंगाया जाता है।

10 अक्तूबर को कंपनी की रैक दरियापुर रायबरेली रैक पॉइंट पर आई। किन्हीं कारणों से रेलवे के निर्धारित समय के अनुसार रैक उतारी नहीं जा सकी। समय पर प्लेटफार्म खाली नहीं किया जा सका। इसपर आरोपी माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह ने वादी से कहा की कंपनी पर डैमेज चार्ज एक लाख 26 हज़ार रुपये बनता है। वादी ने आरोपी को बताया की उसकी कंपनी छोटी है और पेनल्टी ज़्यादा है। आरोपी ने कहा की अगर वादी माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को 60 हजार रुपये की रिश्वत दे देगा। वही डैमेज चार्ज काफ़ी कम कर देगा। वादी की इस शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर आरोपी माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Railway Lucknow News CBI अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।