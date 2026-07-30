रेलवे के तत्कालीन माल बाबू को चार साल की कैद व जुर्माना
रायबरेली रेलवे के पूर्व माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को कच्चा माल उतारने में देरी पर डैमेज चार्ज कम करने के लिए 60 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
कच्चा माल उतारने की देरी पर लगने वाले डैमेज चार्ज को कम करने के एवज में 60 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी रायबरेली रेलवे के तत्कालीन माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने दुर्गेश बहादुर सिंह को चार साल की सजा और दस हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि सीमेंट ग्राइंडिंग कंपनी के निदेशक आनंद गुप्ता ने दस अक्तूबर 2017 को सीबीआई के डीआईजी को शिकायत की थी। कहा था कि वह कंपनी का निदेशक है तथा उसकी कंपनी का कच्चा माल विभिन्न प्रदेशों से रेलवे रैक पॉइंट दरियापुर रायबरेली में मंगाया जाता है।
10 अक्तूबर को कंपनी की रैक दरियापुर रायबरेली रैक पॉइंट पर आई। किन्हीं कारणों से रेलवे के निर्धारित समय के अनुसार रैक उतारी नहीं जा सकी। समय पर प्लेटफार्म खाली नहीं किया जा सका। इसपर आरोपी माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह ने वादी से कहा की कंपनी पर डैमेज चार्ज एक लाख 26 हज़ार रुपये बनता है। वादी ने आरोपी को बताया की उसकी कंपनी छोटी है और पेनल्टी ज़्यादा है। आरोपी ने कहा की अगर वादी माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को 60 हजार रुपये की रिश्वत दे देगा। वही डैमेज चार्ज काफ़ी कम कर देगा। वादी की इस शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर आरोपी माल बाबू दुर्गेश बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया था।
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