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ट्रेनों में गंदगी फैलाने वाले 155 पर कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी मंडल में रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया गया। विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों और विक्रेताओं के खिलाफ गंदगी फैलाने की 155 मामलों में कार्रवाई की गई। कुल ₹37,535 का जुर्माना वसूल किया गया। यात्रियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई।

ट्रेनों में गंदगी फैलाने वाले 155 पर कार्रवाई

झांसी। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में झांसी मंडल के समस्त प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में रेलवे अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, खजुराहो, टीकमगढ़, महाराजा छत्रसाल स्टेशन छतरपुर, महोबा, उरई, ललितपुर, बांदा तथा चित्रकूट धाम कर्वी सहित पूरे अन्य जगह चला। अभियान के दौरान स्टेशनों के प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों, सर्कुलेटिंग एरिया, फुट ओवर ब्रिज, खानपान स्टॉलों, ट्रेनों के सामान्य एवं आरक्षित कोचों, पेंट्रीकार तथा अन्य यात्री उपयोग क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया गया।

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जांच के दौरान यात्रियों एवं विक्रेताओं द्वारा रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में गंदगी फैलाने, कूड़ा-कचरा फेंकने तथा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। विशेष अभियान के अंतर्गत कुल 155 मामलों में कार्रवाई करते हुए 37,535 का जुर्माना वसूल किया गया। अभियान के दौरान यात्रियों एवं स्टॉल संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ेदानों का उपयोग करने तथा रेलवे परिसर एवं ट्रेनों को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक भी किया गया। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखें, गंदगी न फैलाएं तथा स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुंदर रेलवे के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग दें।

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