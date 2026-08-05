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रेल हादसों की जांच में अब नहीं होगी देरी, तय की समयसीमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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रेलवे बोर्ड ने दुर्घटनाओं की विभागीय जांच में होने वाली देरी पर सख्ती दिखाई है। सभी जोनल रेलवे और अधिकारियों को समयसीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड का मानना है कि समय पर जांच से समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

रेल हादसों की जांच में अब नहीं होगी देरी, तय की समयसीमा

रेल दुर्घटनाओं की विभागीय जांच में होने वाली देरी पर रेलवे बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दुर्घटना संबंधी विभागीय जांच (डिपार्टमेंटल एक्सीडेंट इंक्वायरी) निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करने को कहा है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जांच में अनावश्यक विलंब होने से दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान और सुधारात्मक उपाय लागू करने में देरी होती है। इसलिए सभी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और समयबद्ध तरीके से जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आदेश में अधिकारियों को जवाबदेही तय करने और निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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रेलवे बोर्ड का मानना है कि समय पर जांच पूरी होने से दुर्घटनाओं से मिले सबक को जल्द लागू किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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