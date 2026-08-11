रेलकर्मियों को दो साल सेवा पूरी होने पर ही मिलेगा प्रमोशन

रेलवे में प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड ने नया निर्देश जारी किया है। अब यह देखा जाएगा कि जिस अवधि की रिक्तियों के आधार पर प्रमोशन होना है, उसमें कर्मचारी की दो साल की सेवा पूरी हो रही है या नहीं। रेलवे बोर्ड ने 10 अगस्त को जारी पत्र में साफ किया है कि निचले ग्रेड में कम से कम दो साल की सेवा पूरी करना प्रमोशन के लिए जरूरी है। यह शर्त प्रमोशन के समय पूरी होनी चाहिए। यानी केवल यह तर्क नहीं चलेगा कि कर्मचारी जल्द ही दो साल पूरे कर लेगा। इसका असर खासतौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी सेवा अवधि दो साल पूरी होने वाली है और उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है।