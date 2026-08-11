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रेलकर्मियों को दो साल सेवा पूरी होने पर ही मिलेगा प्रमोशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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रेलवे बोर्ड ने प्रमोशन के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए न्यूनतम दो साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। चयनित और गैर-चयनित पदों के लिए रिक्तियों का आकलन क्रमशः 15 और 12 महीने की अवधि में किया जाएगा।

रेलकर्मियों को दो साल सेवा पूरी होने पर ही मिलेगा प्रमोशन

रेलवे में प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड ने नया निर्देश जारी किया है। अब यह देखा जाएगा कि जिस अवधि की रिक्तियों के आधार पर प्रमोशन होना है, उसमें कर्मचारी की दो साल की सेवा पूरी हो रही है या नहीं। रेलवे बोर्ड ने 10 अगस्त को जारी पत्र में साफ किया है कि निचले ग्रेड में कम से कम दो साल की सेवा पूरी करना प्रमोशन के लिए जरूरी है। यह शर्त प्रमोशन के समय पूरी होनी चाहिए। यानी केवल यह तर्क नहीं चलेगा कि कर्मचारी जल्द ही दो साल पूरे कर लेगा। इसका असर खासतौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी सेवा अवधि दो साल पूरी होने वाली है और उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है।

बोर्ड के मुताबिक, चयन वाले पदों में रिक्तियों का आकलन 15 महीने और गैर-चयन वाले पदों में 12 महीने की अवधि को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसी अवधि में कर्मचारी की निर्धारित सेवा पूरी होनी चाहिए।

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