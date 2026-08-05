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भागलपुर : आरएसी टिकट पर भी मिलेगा पूरा बेड रोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने एसी श्रेणी में आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बेडरोल किट उपलब्ध कराने के लिए सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए हैं। यह आदेश यात्रियों की शिकायतों के बाद जारी किया गया है कि उन्हें अक्सर अधूरा बेडरोल मिलता था।

भागलपुर : आरएसी टिकट पर भी मिलेगा पूरा बेड रोल

भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। रेलवे बोर्ड ने एसी श्रेणी (एसी चेयर कार को छोड़कर) में आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सभी जोनल रेलवे को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक आरएसी यात्री को अन्य यात्रियों की तरह पूरा बेडरोल किट उपलब्ध कराया जाए। मंगलवार को जारी आदेश में बोर्ड ने कहा कि आरएसी यात्रियों को बेडरोल नहीं मिलने या अधूरा बेडरोल दिए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए पूर्व के निर्देशों को दोहराते हुए सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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इस आदेश का पत्र रेलवे बोर्ड में पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन के निदेशक लव शुक्ला ने जारी किया है।

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