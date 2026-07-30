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लोको पायलट और गार्ड चालक दल एप पर दर्ज करें रनिंग रूम की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में रेलवे बोर्ड ने लोको पायलट और गार्ड को रनिंग रूम की समस्याओं को एप के माध्यम से दर्ज करने का आदेश दिया है। इससे समस्याओं के समाधान में सहूलियत होगी। चालक दल को अब शिकायतें मंडल के सिस्टम के बजाय चालक दल एप पर दर्ज करनी चाहिए।

लोको पायलट और गार्ड चालक दल एप पर दर्ज करें रनिंग रूम की शिकायत

जमशेदपुर। लोको पायलट और गार्ड को रनिंग रूम की समस्या को चालक पर दर्ज करनी चाहिए। रेलवे बोर्ड से यह आदेश सभी जोन में भेजा गया है क्योंकि रनिंग कर्मचारी एप के बजाय मंडल के शिकायत प्रबंधन सिस्टम में दर्ज करते हैं। रेलवे का मानना है कि, चालक दल एप पर शिकायत होने से समस्या के समाधान में ज्यादा सहूलियत होती है। इससे रेलवे जोन जोन लोको पायलट और गार्ड को प्रोत्साहित करेगी सभी तरह की शिकायत क्रिस द्वारा अपडेट चालक दल एप में ही करें। इससे रनिंग रूम की स्थिति और बेहतर हो सकती है।

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