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रेलवन ऐप हुआ एआई से लैस, अब बताएगा वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की संभावना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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प्वांइटर एसी ट्रेनों में आरएसी यात्रियों को भी मिलेगा पूरा बेडरोल रेलवे बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश, मिलेगी सुविधा कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम रेलवन ऐ

रेलवन ऐप हुआ एआई से लैस, अब बताएगा वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की संभावना

कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। रेलवन ऐप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से लैस कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की संभावना पहले ही पता चल सकेगी। एसी श्रेणी में आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अब कन्फर्म टिकटधारकों की तरह पूरा बेडरोल उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवन ऐप में मशीन लर्निंग आधारित मॉडल जोड़ा गया है। यह मॉडल पुराने बुकिंग रिकॉर्ड, रियल-टाइम बुकिंग, त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग और विभिन्न रूटों के ट्रेंड का विश्लेषण कर बताएगा कि वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की कितनी संभावना है। यात्री केवल ट्रेन नंबर, यात्रा की तिथि और कोटा दर्ज कर यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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यह सुविधा सामान्य वेटिंग के साथ-साथ जनरल, तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटा के लिए भी उपलब्ध होगी। एसी में यात्रा करने वाले प्रत्येक आरएसी यात्री को बेडरोल उपलब्ध कराया जाए।

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