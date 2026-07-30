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दानापुर मंडल के कई स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों का विशेष ठहराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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जसीडीह के प्रतिनिधियों के अनुसार, श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दानापुर मंडल ने कई ट्रेनों में दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक लागू होगी, जिससे छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी।

दानापुर मंडल के कई स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों का विशेष ठहराव

जसीडीह प्रतिनिधि श्रावणी मेला-2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का विभिन्न स्टेशनों और हॉल्ट पर दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। आसनसोल रेल मंडल के अनुसार ट्रेन नंबर- 13331 /13332 धनबाद-पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस अब फतुहा और अथमाल गोला स्टेशन पर रुकेगी। वहीं ट्रेन नंबर- 18183/18184 टाटानगर-बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस अथमाल गोला व करौटा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। इसके अलावा ट्रेन नंबर- 13287/13288 दुर्ग-आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस तथा ट्रेन नंबर- 13019/13020 हावड़ा-काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस का मनकथा स्टेशन पर दो मिनट का विशेष ठहराव रहेगा।

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रेलवे अधिकारियों का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए निर्णय लिया गया है, ताकि छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बेहतर रेल सुविधा मिल सके। अस्थायी ठहराव से यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के समय की जानकारी लेकर निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचने की अपील की है।

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