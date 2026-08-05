माल टर्मिनलों को बेहतर बनाया जाएगा, सुविधाएं भी बढ़ेंगी

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में बुधवार को रेलवे और व्यापारियों संग हुई बैठक में माल टर्मिनलों को और बेहतर बनाने सहित वहां सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी लंबित मांगों को रखा, जिसे दूर करने का आश्वासन दिया गया। एडीआरएम नीलिमा सिंह की अध्यक्षता में मंडल के विभिन्न माल टर्मिनलों और माल साइडिंगों से जुड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सीनियर डीसीएम (माल) प्रशांत कुमार, सीनियर डीओएम रजनीश कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फूलपुर, गौरीगंज, टांडा, ऊंचाहार, अमौसी, जैतीपुर, कुंदनगंज और सिंदुरवा के माल टर्मिनलों से जुड़े प्रमुख उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

इस दौरान खाद, सीमेंट, पेट्रोलियम और विद्युत क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने माल की लदाई-उतराई, परिचालन सुविधाओं, आधारभूत ढांचे, सड़क संपर्क, प्रकाश व्यवस्था, माल डिब्बों की उपलब्धता तथा अन्य लंबित समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। एडीआरएम ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में माल साइडिंगों के उन्नयन, आधुनिक सुविधाओं के विकास तथा माल परिवहन को अधिक सरल, तेज और ग्राहक हितैषी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। सीनियर डीसीएम(माल) प्रशांत कुमार ने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा और रेल मार्ग से माल ढुलाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सीनियर डीओएम रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने माल परिवहन को गति देने के लिए रेलवे की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।