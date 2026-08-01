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रेलवे ट्रैक, पुलों और तटबंधों की होगी विशेष पेट्रोलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू रेल मंडल में मौसम विभाग के अलर्ट पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश ट्रैक, पुलों-तटबंधों की नियमित जांच के साथ ही विशेष पेट्रोलिंग शुरूट्रैक,

रेलवे ट्रैक, पुलों और तटबंधों की होगी विशेष पेट्रोलिंग

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पीडीडीयू रेल मंडल में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद विशेष सतर्कता शुरू कर दी गई है। मानसून में सुरक्षित रेल परिचालन के लिए संवेदनशील स्थलों पर निगरानी की जा रही है। मानसून के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान एवं चेतावनी मानचित्र रेलवे बोर्ड को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद सुरक्षित परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष पेट्रोलिंग शुरू कराई गई है। रेल प्रशासन मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित वर्षा की तीव्रता, चेतावनी का स्तर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एवं रेड एवं प्रतिकूल मौसम से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों की जानकारी मिलने के बाद सतर्क है। रेलवे बोर्ड इन अलर्ट को संबंधित रेल मंडलों के साथ साझा किया है। ताकि समय रहते आवश्यक सतर्कता बरती जा सके। इसी क्रम में पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल को भी मौसम संबंधी अग्रिम अलर्ट नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं।

मानसून तैयारियां और सुरक्षा एवं संरक्षा उपाय

मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना के दिशा-निर्देश पर मौसम अलर्ट के अनुसार संवेदनशील रेलखंडों एवं महत्वपूर्ण स्थलों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए है। मौसम अलर्ट मिलने के बाद रेलवे ने रेलखंडों, पुलों, तटबंधों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की विशेष निगरानी शुरू करा दी है। ट्रैक निरीक्षण, अतिरिक्त सतर्कता, मानसून गश्त, जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

मानसून के दौरान नियमित तैयारियां

पीडीडीयू मंडल की ओर से मानसून अवधि के दौरान निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित तैयारियां की गई हैं। ट्रैक, पुलों एवं तटबंधों की नियमित जांच, विशेष पेट्रोलिंग शुरू की गई है। साथ ही वॉचमैन की तैनाती साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन एवं यार्ड ड्रेनेज की सफाई ताकि बारिश के पानी निकासी एवं दूरसंचार उपकरणों का निरीक्षण, परीक्षण और बैकअप व्यवस्था के लिए सतसर्क किया गया है। विद्युत एवं ट्रैक्शन परिसंपत्तियों के निरीक्षण, अनुरक्षण, अर्थिंग व इन्सुलेशन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीडीडीयू रेल मंडल में विशेष सतर्कता क्यों शुरू की गई है?
पीडीडीयू रेल मंडल में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद विशेष सतर्कता शुरू की गई है।
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