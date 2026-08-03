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रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना पड़ेगा महंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब ट्रैक किनारे या आसपास सेल्फी लेने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और न देने पर जेल भी हो सकती है। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना पड़ेगा महंगा

बरौनी। रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक पर या किनारे किनारे सेल्फी लेने के दौरान होने वाली घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए रोकथाम के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है।

सेल्फी पर जुर्माना

रेल प्रशासन से मिले सख्त निर्देश के बाद अब रेलवे ट्रैक किनारे व आसपास सेल्फी लेने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं देने की सूरत में उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ेगी।

घटनाओं का विवरण

विभाग की मानें तो कई जगहों पर रेलवे ट्रैक किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आने से जहां कई लोग घायल हुए हैं तो कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

आरपीएफ के निर्देश

ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा आरपीएफ को निर्देश दिया गया है कि रेलवे ट्रैक किनारे या ट्रैक पर सेल्फी लेते पकड़े जाने वाले लोगों के विरुद्ध रेलवे की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाए। इस धारा के तहत जुर्माना लिए जाने का प्रावधान है। साथ ही, जुर्माना नहीं देने पर संबंधित व्यक्ति को जेल भी भेजे जाने का प्रावधान है। इस संबंध में बरौनी आरपीएफ इंस्पेक्टर लोकेश साव ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी अधिकारियों व जवानों को ऐसे लोगों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। पकड़ाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

FAQs

रेल प्रशासन ने सेल्फी लेने पर क्या सख्त कदम उठाए हैं?
रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक किनारे और आसपास सेल्फी लेने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
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