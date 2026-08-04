Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रेनों में कूरियर का काम कर रहे अटेंडेंट, पकड़े गए तो जाएंगे जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

-एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अवैध रूप से पहुंचा रहे सामान -पिछले महीने में पकड़े

ट्रेनों में कूरियर का काम कर रहे अटेंडेंट, पकड़े गए तो जाएंगे जेल

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। ट्रेनों में अवैध तरीके से पार्सल ले जाने-ले आने के मामले में एनई प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। रेल प्रशासन ने तीनों मण्डलों के सुरक्षा अधिकारियों के साथ ही यांत्रिक विभाग से कहा है कि कोच अटेंडेंट और वेंडर किसी भी सूरत में सामान लाना ले जाना न करें। जांच में ऐसा करते पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दरअसल बीते दिनों ट्रेनों में निरीक्षण के दौरान ये देखने में आया कि कोच अटेंडेंट अनाधिकृत रूप से विभिन्न प्रकार के सामान का लाना-ले जाना कर रहे हैं। पिछले महीने सामान ले जाते पकड़े गए आधा दर्जन वेंडरों को अफसरों ने चेतावनी दी कि इस तरह के अनाधिकृत काम पूरी तरह से बंद कर दें नहीं तो जेल जा सकते हैं।ट्रेनों

में अनाधिकृत सामान या कूरियर का काम करने वाले ऑन-बोर्ड स्टाफ अटेंडेंट और वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि ऐसे कर्मचारी नियमों के विरुद्ध अवैध गतिविधियों या निजी पार्सल/कूरियर का काम करते पकड़े जाते हैं, तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और आपराधिक मामलों के तहत जेल भी हो सकती है। एसी कोच अटेंडेंट, हाउसकीपिंग या पेंट्री स्टाफ को केवल अपने तय काम के लिए अधिकृत किया गया है। किसी भी तरह से सामान को ले जाना-ले आना पूरी तरह से अवैध है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Railway Gorakhpur अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।