ट्रेनों में कूरियर का काम कर रहे अटेंडेंट, पकड़े गए तो जाएंगे जेल
-एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अवैध रूप से पहुंचा रहे सामान -पिछले महीने में पकड़े
गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। ट्रेनों में अवैध तरीके से पार्सल ले जाने-ले आने के मामले में एनई प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। रेल प्रशासन ने तीनों मण्डलों के सुरक्षा अधिकारियों के साथ ही यांत्रिक विभाग से कहा है कि कोच अटेंडेंट और वेंडर किसी भी सूरत में सामान लाना ले जाना न करें। जांच में ऐसा करते पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दरअसल बीते दिनों ट्रेनों में निरीक्षण के दौरान ये देखने में आया कि कोच अटेंडेंट अनाधिकृत रूप से विभिन्न प्रकार के सामान का लाना-ले जाना कर रहे हैं। पिछले महीने सामान ले जाते पकड़े गए आधा दर्जन वेंडरों को अफसरों ने चेतावनी दी कि इस तरह के अनाधिकृत काम पूरी तरह से बंद कर दें नहीं तो जेल जा सकते हैं।ट्रेनों
में अनाधिकृत सामान या कूरियर का काम करने वाले ऑन-बोर्ड स्टाफ अटेंडेंट और वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि ऐसे कर्मचारी नियमों के विरुद्ध अवैध गतिविधियों या निजी पार्सल/कूरियर का काम करते पकड़े जाते हैं, तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और आपराधिक मामलों के तहत जेल भी हो सकती है। एसी कोच अटेंडेंट, हाउसकीपिंग या पेंट्री स्टाफ को केवल अपने तय काम के लिए अधिकृत किया गया है। किसी भी तरह से सामान को ले जाना-ले आना पूरी तरह से अवैध है।
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