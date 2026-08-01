दानापुर व पूर्णिया कोर्ट के बीच चलेगी परीक्षा स्पेशल
बरौनी में रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दानापुर और पूर्णिया कोर्ट के बीच परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 02 और 04 अगस्त को पूर्णिया कोर्ट से शाम 4 बजे चलेगी, और वापसी 03 और 05 अगस्त को दानापुर से साढ़े 7 बजे होगी।
बरौनी। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा को लेकर दानापुर व पूर्णिया कोर्ट के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बरौनी व बेगूसराय होकर चलेगी। पूर्णिया कोर्ट-दानापुर 02 व 04 अगस्त को पूर्णिया कोर्ट से शाम 4 बजे खुलकर दानापुर तक चलेगी। वापसी में दानापुर-पूर्णिया 03 व 05 अगस्त को दानापुर से शाम साढ़े 7 बजे पूर्णिया कोर्ट के लिए खुलेगी।
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