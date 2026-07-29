रेलवे ने 14 ट्रेनों में बढ़ाए कोच
कांवड़ यात्रा और उर्स मेले को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने मुरादाबाद मंडल में 14 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इसमें एसी, स्लीपर और अनारक्षित कोच शामिल हैं। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 29 अगस्त तक प्रभावी रहेगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी।
कांवड़ यात्रा और उर्स मेले को देखते हुए रेलवे ने मुरादाबाद मंडल में 14 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। आठ ट्रेनों में एसी व स्लीपर कोच जोड़े गए हैं वहीं छह ट्रेनों में दो-दो अनारक्षित कोच लगाए गए हैं। सावन के महीने में रेलवे पर यात्रियों की भीड़ का दबाव रहता है। इससे निपटने के लिए रेलवे ने तैयारी की है। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 14207, 14208, 14205 और 14206 में स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। गाड़ी संख्या 20393, 20340, 20963 और 20964 में एसी व स्लीपर कोच जोड़े गए हैं। गाड़ी संख्या 54352, 54351, 54354, 54353, 54075 और 54076 में दो-दो अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे।
यह व्यवस्था 30 जुलाई 29 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगने से यात्रियों को सुविधा होगी।
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