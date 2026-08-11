शेड गिरने के मामले में आईओडब्ल्यू सस्पेंड
चक्रधरपुर रेलवे ने राउरकेला स्टेशन में गिरने वाले नवनिर्मित शेड के मामले में विभागीय कार्यवाही करते हुए आईओडब्ल्यू टी शतपति को निलंबित कर दिया है। शेड अक्टूबर 2025 में निर्माण के लिए था, लेकिन मई 2026 में तेज हवा से क्षतिग्रस्त हो गया। एजेंसी को नोटिस दिया गया, लेकिन वे मरम्मत या डिज़ाइन जमा नहीं कर पाए।
चक्रधरपुर। राउरकेला रेलवे स्टेशन परिसर में गिरे नवनिर्मित शेड मामले में रेलवे द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। रेलवे द्वारा विभागीय कार्यवाही करते हुये राउरकेला आईओडब्ल्यू (एसएसई-डब्ल्यू) टी शतपति को निलंबित कर दिया है। रेलवे सूत्रों की माने तो राउरकेला रेलवे स्टेशन परिसर में शेड का निर्माण उसी की देख-रेख में किया गया था। बता दें कि राउरकेला रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा शेड का निर्माण कराया गया था, जिसका निर्माण कार्य अक्तूबर 2025 में पूर्ण होना था। साथ ही इसकी सात साल की गारंटी थी। लेकिन 27 मई 2026 को तेज हवा के कारण शेड का ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया था।
रेलवे द्वारा एजेंसी को नोटिस जारी कर एक माह के भीतर आईआईटी प्रमाणित डिजाइन प्रस्तुत करने को कहा था। लेकिन एजेंसी द्वारा न ही शेड की छतरी की मरम्मत कराई गई और न ही निर्धारित डिजाइन जमा किया गया।
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