टीटीई ने भटक रहे किशोर को किया परिजन के सुपुर्द
धनबाद मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ ने नेताजी एक्सप्रेस में एक 14 वर्षीय किशोर को पाया जो घर से भागकर आया था। भयभीत किशोर के पिता को तुरंत सूचित किया गया और ट्रेन के धनबाद पहुंचने पर उसे आरपीएफ के हवाले कर दिया गया। पिता ने रेल प्रशासन की सहायता की सराहना की।
धनबाद। रेलयात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए धनबाद मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ राकेश कुमार ने गुरुवार को आसनसोल-धनबाद के बीच नेताजी एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान जनरल कोच में एक 14 वर्षीय किशोर भटकते पाया। वह भयभीत नजर आ रहा था। पूछताछ के दौरान किशोर ने स्वीकार किया कि वह घर से भाग कर आया है। उसके स्कूल आईडी कार्ड से उसके पिता से संपर्क कर उन्हें तत्काल सूचना दी गई। घटना की जानकारी तत्काल धनबाद कॉमर्शियल कंट्रोल और आरपीएफ को दी गई। ट्रेन के धनबाद पहुंचने पर किशोर को आरपीएफ और रेल पुलिस के सुपुर्द किया गया।
पिता बंगाल पुलिस के साथ धनबाद पहुंचे और जीआरपी थाना में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर अपने बच्चे को साथ ले गए। पिता ने टिकट चेकिंग स्टाफ तथा रेल प्रशासन की सतर्कता, संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की।
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