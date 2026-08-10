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टाटानगर-सहरसा रेल सेवा की मांग, सांसद को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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गम्हरिया में टाटानगर-सहरसा रेल सेवा समिति ने सांसद जोबा मांझी को ज्ञापन सौंपा। यात्रा सुगम बनाने के लिए समिति ने टाटानगर से सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया एवं कटिहार तक दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन की मांग की। सांसद ने रेल मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाने का आश्वासन दिया।

टाटानगर-सहरसा रेल सेवा की मांग, सांसद को सौंपा ज्ञापन

ग़म्हरिया। टाटानगर-सहरसा रेल सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को सरायकेला सर्किट हाउस में सिंहभूम सांसद जोबा मांझी को ज्ञापन सौंपकर टाटानगर-सहरसा के बीच रेल सेवा की मांग की। इससे पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रो. केपी सोरेन से क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया। समिति के सदस्यों ने टाटानगर से सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया होते हुए कटिहार तक दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने तथा ट्रेन संख्या 28181/28182 के आंशिक मार्ग परिवर्तन की मांग की। सदस्यों ने बताया कि सीधी रेल सेवा शुरू होने से कोसी व सीमांचल क्षेत्र के लाखों यात्रियों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में यात्रियों को ट्रेन बदलने और लंबी दूरी तय करने की परेशानी होती है।

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सांसद ने इस मांग को रेल मंत्रालय एवं रेल मंत्री के समक्ष रखकर आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मिथिला संकीर्तन मंडली, आदित्यपुर ने 19 सितंबर को दुर्गा मंदिर मैदान में आयोजित होने वाले बोल बम कीर्तन समारोह में सांसद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मौके पर निरंजन मिश्रा, अजय कुमार झा, अजय ठाकुर, ओम प्रकाश ठाकुर, आदित्य नारायण मिश्रा व इंद्रकांत झा उपस्थित थे।

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