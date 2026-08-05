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छह मोबाइल के साथ चोर गिरोह के छह शातिर बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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-ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत रेल पुलिस को मिली सफलता , इनके पास से चोरी के छह मोबाइल भी बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार बदमाशों में आरा के नवादा थाना क्षेत्र के वैद्यनाथ गुप्ता के पुत्र राकेश कुमार,...

छह मोबाइल के साथ चोर गिरोह के छह शातिर बदमाश गिरफ्तार

-ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत रेल पुलिस को मिली सफलता -आरपीएफ-जीआरपी की कार्रवाई में आरा स्टेशन से पकड़े गये सभी शातिर आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में मोबाइल चोर गिरोह के छह शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी के छह मोबाइल भी बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार बदमाशों में आरा के नवादा थाना क्षेत्र के वैद्यनाथ गुप्ता के पुत्र राकेश कुमार, संतोष साह के पुत्र आनंद कुमार, नगर थाना क्षेत्र निवासी स्व. सुरेश पांडेय के पुत्र टुनटुन पांडेय, कोईलवर निवासी इस्लाम आलम के पुत्र मोहम्मद निशाल, बक्सर जिले के नैनीजोर थाना क्षेत्र निवासी शिवजी पांडेय के पुत्र रोहित पांडेय और यूपी के बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र निवासी लुकमान अंसारी के पुत्र मोइनुद्दीन शामिल हैं। रेल पुलिस के अनुसार बरामद मोबाइल की कीमत एक लाख रुपए आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार रेल यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन परिसर में अपराध नियंत्रण को लेकर आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार एवं जीआरपी थानाध्यक्ष रंधीर कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत विशेष जांच एवं गश्त अभियान चलाया जा रहा था।

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विधिसम्मत कार्रवाई

FAQs

आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में कितने मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया?
ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में छह मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया।
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