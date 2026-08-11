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अभयपुर स्टेशन पर चार लावारिस झोलों से 26.250 लीटर विदेशी शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर के अभयपुर रेलवे स्टेशन पर शराब तस्करी के खिलाफ चलाए गए जांच अभियान में रेल पुलिस को 26.250 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। चार लावारिस झोलों में 70 बोतलें रॉयल चैलेंजर ब्रांड की मिलीं। मौके से तस्करों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से तस्करों का पता लगाने में जुटी है।

अभयपुर स्टेशन पर चार लावारिस झोलों से 26.250 लीटर विदेशी शराब बरामद

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। जमालपुर किऊल रेलखंड के बीच अभयपुर रेलवे स्टेशन परिसर में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान रेल पुलिस जमालपुर को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को स्टेशन परिसर में लावारिस अवस्था में रखे चार झोलों की तलाशी के दौरान 26.250 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब में 375 एमएल की रॉयल चैलेंजर ब्रांड की 70 बोतलें शामिल थीं। शराब बरामद होने के बाद रेल पुलिस ने संबंधित तस्कर की शिनाख्त करने में जुट गयी है। जमालपुर रेल थाना के एसएचओ स्वराज कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अभयपुर रेलवे स्टेशन परिसर में संदिग्ध अवस्था में कुछ झोले पड़े हुए हैं।

सूचना के आधार पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने स्टेशन परिसर में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान चार लावारिस झोलों पर पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी। संदेह के आधार पर झोलों की तलाशी ली गई तो उसमें विदेशी शराब की 70 बोतलें बरामद हुईं। उन्होंने बताया कि बरामद शराब की कुल मात्रा 26.250 लीटर है। शराब को जब्त कर लिया गया है। हालांकि मौके से किसी शराब कारोबारी या तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। रेल पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप स्टेशन परिसर तक किसने पहुंचाई थी और इसे कहां ले जाने की तैयारी थी। वहीं स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य माध्यमों से तस्करों का सुराग तलाश रही है। इस कार्रवाई में ड्यूटी पर एएसआई श्रीमंत कुमार, सिपाही चंदन कुमार एवं सिपाही मुन्ना कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी तैनात थे।

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