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धरहरा स्टेशन के पास रेल पटरी में आई दरार, टला बड़ा हादसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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धरहरा, जमालपुर-किऊल रेलखंड पर शनिवार की सुबह मुख्य रेल पटरी में दरार आने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ। पॉइंट्समैन सुबोध कुमार की सतर्कता की वजह से बड़े हादसे टल गए। स्टेशन मास्टर ने जांच के बाद मरम्मत का कार्य शुरू किया। सुबह करीब 10:20 बजे पटरी को पूरी तरह बदल दिया गया, जिसके बाद परिचालन सामान्य हो गया।

धरहरा स्टेशन के पास रेल पटरी में आई दरार, टला बड़ा हादसा

धरहरा, एक संवाददाता। जमालपुर-किऊल रेलखंड पर धरहरा स्टेशन के पास शनिवार की सुबह मुख्य रेल पटरी में दरार आने से कुछ देर के लिए रेल परिचालन प्रभावित रहा।

सतर्कता से टला बड़ा हादसा

ड्यूटी पर तैनात पॉइंट्समैन सह पोर्टर सुबोध कुमार की सतर्कता से समय रहते रेल फ्रैक्चर का पता चल गया, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 5.50 बजे धरहरा स्टेशन फाटक से लगभग 100 मीटर दूर पटरी में दरार दिखाई दी।

ट्रेन का परिचालन रोका गया

स्टेशन मास्टर ललित कुमार ने बताया कि 53479 नंबर पैसेंजर ट्रेन के गुजरने के बाद डैशबोर्ड पैनल पर ट्रैक सर्किट 4 टी 1 फेल होने का रेड सिग्नल दिखाई दिया। इसके बाद पॉइंट्समैन सुबोध कुमार को जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान उन्होंने पटरी में फ्रैक्चर की पुष्टि की और तत्काल इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी।

मरम्मत कार्य की प्रक्रिया

सूचना मिलते ही रेलवे के पीडब्ल्यूआई सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 5:50 से 6:45 बजे तक अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। इस दौरान 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी को धरहरा एवं आसपास के स्टेशनों पर रोकना पड़ा।

सुरक्षा मापदंडों का पालन

मरम्मत के बाद करीब 6:45 बजे ट्रैक को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की सावधानी गति से परिचालन के लिए फिट घोषित किया गया। इसके बाद हावड़ा-गया एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस को धीमी गति से गुजारा गया। सुबह करीब 10:20 बजे क्षतिग्रस्त पटरी को पूरी तरह बदल दिया गया, जिसके बाद रेल परिचालन सामान्य हो गया। समय रहते पटरी में आई दरार का पता लगाने और इसकी सूचना देने पर स्थानीय लोगों एवं रेलवे कर्मचारियों ने पोर्टर सुबोध कुमार की सतर्कता की सराहना की। उनकी तत्परता से संभावित रेल हादसे को टालने में मदद मिली。

संबंधित प्रश्न

धरहरा स्टेशन पर दरार कब दिखाई दी?
सुबह करीब 5.50 बजे धरहरा स्टेशन फाटक से लगभग 100 मीटर दूर पटरी में दरार दिखाई दी।
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