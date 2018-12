रेल मंत्री का ट्वीट, ट्रेन 18 है देश की सबसे तेज गाड़ी

स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन को आधिकारिक रूप से भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन करार दिया गया है। इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर दी। इस ट्रेन की अधिकतम रफतार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है।

रेलवे सुरक्षा के चीफ कमिश्नर (सीसीआरएस) ने ट्रेन को 160 केएमपीएच से चलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ ट्रेन का चलाने की इजाजत दी है। इसके तहत दुर्घटना से बचाव के उपाय करने होंगे, जिसमें ट्रैक के किनारे मजबूत बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

सीसीआरएस ने रेलवे को दिए गए अपने सुझाव में कहा कि ट्रेन 18 जिन रास्तों से 130 किमी की रफ्तार से गुजरेगी वहां दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रेलवे मजबूत बाड़़ की व्यवस्था कर सकती है। मगर जिन रास्तों पर ट्रेन की रफ्तार 130 से ऊपर और 160 किमी के बीच रहनी है, वहां रेलवे को अनिवार्य रूप से मजबूत बाड़ लगाने का इंतजाम करना होगा। सीसीआरएस ने 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाने के लिए कम ये कम 21 कंडीशन लगाई हैं।

नई तकनीक से चलाई जाने वाली किसी भी ट्रेन के संचालन के लिए सीसीआरएस से मंजूरी लेना जरूरी होता है। हाल ही में सफदरजंग रेलवे स्टेशन और आगरा के बीच ट्रेन का ट्रायल किया गया, जिसके बाद सीसीआरएस ने इसके परिचालन के लिए शर्तें लगाई हैं।

रेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जिन जगहों पर ट्रैक काफी अच्छी स्थिति में हैं, वहां ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई भी जा सकती है। रेल मंत्री गोयल ट्रेन का वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा, रफ्तार की जरूरत है : ट्रेन 18 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, यह आधिकारिक रूप से भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है।

100 करोड़ रुपये की लागत से देश में बनने वाली पहली ट्रेन है, जिसे नई दिल्ली और वाराणसी के बीच वाया इलाहाबाद चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन पूरी तरह एयर कंडीशन्ड है और इसमें कई आधुनिक सुविधाएं भी हैं। इसमें 1128 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। इसमें ऑटोमैटिक डोर्स, स्लाइडिंग फुटस्टेप्स, दिव्यांगजनों की सुविधानुसार टॉयलेट और अन्य स्पेस हैं।

स्वदेश निर्मित इस ट्रेन में अन्य विश्व स्तरीय सुविधाओं में इनफोटेनमेंट, बायो वैक्यूम टॉयलेट, जीपीएस आधारित सूचना तंत्र, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, एलईडी लाइट है। इसके साथ ही इसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जिससे मौसम के हिसाब से कोच का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है।

