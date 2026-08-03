संसद सत्र--सवाल-जवाब
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केरल के पलक्कड़ में रेल कोच फैक्ट्री की मौजूदा उत्पादन यूनिट्स मांग को पूरा करने के लिए सक्षम हैं। सांसद जॉन ब्रिटास ने सदन में इसकी स्थिति के बारे में सवाल उठाया। साथ ही, सरकार ने बताया कि पिछले पांच सालों में दिवाला कानून के तहत 4,557 मामले दर्ज किए गए हैं।
‘मौजूदा यूनिट्स मांग पूरी करने में सक्षम’ नई दिल्ली, एजेंसी। केरल के पलक्कड़ में रेल कोच फैक्ट्री को 2012-13 के रेल बजट में मंजूरी दी गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि मौजूदा प्रोडक्शन यूनिट्स और पहले से प्लान की गई यूनिट्स निकट भविष्य में रोलिंग स्टॉक (रेलवे पटरियों पर चलने वाले सभी वाहनों) की कुल मांग को पूरा करने के लिए काफी हैं। केरल से माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने सदन में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूछा था कि रेल कोच फैक्ट्री क्यों शुरू नहीं हो पाई।चार हजार से ज्यादा मामले दर्जनई दिल्ली, एजेंसी।
सरकार ने सदन में बताया कि पिछले पांच सालों में दिवाला कानून के तहत 4,557 मामले दर्ज किए गए और इनमें से 1,077 मामलों में समाधान योजनाएं तैयार हुईं। सरकार ने कहा कि हर मामले को सुलझाने में लगने वाला समय कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मामले की परिस्थितियां और जटिलता, सबूतों की प्रकृति सहित अन्य बातें शामिल हैं। इस वर्ष मार्च तक, लेनदारों को समाधान योजनाओं के तहत 4.32 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। यह उनके द्वारा स्वीकार किए गए दावों का 30.56 प्रतिशत है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें