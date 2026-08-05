आरक्षित सीटों वाली विशेष ट्रेनों का किराया अधिक : वैष्णव
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि आरक्षित सीटों वाली विशेष ट्रेनें नियमित ट्रेनों से अधिक किराए पर चलती हैं। उन्होंने यात्री जरूरतों के लिए नई सेवाएं और मौजूदा सेवाओं का विस्तार करने की जानकारी दी। 2024-25 से जून 2026 के बीच 245 विशेष रेल सेवाएं नियमित की जाएंगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि आरक्षित सीटों वाली विशेष ट्रेनें नियमित शेड्यूल वाली ट्रेनों की तुलना में अधिक किराए पर चलाई जाती हैं। रेल मंत्री ने यह जानकारी कांग्रेस सांसद संजना जाटव के सवालों के लिखित जवाब में दी। वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिए नई रेल सेवाएं आरंभ की जाती हैं, जबकि मौजूदा सेवाओं का विस्तार, कोच की संख्या, क्षमता और आवृत्ति बढ़ाई जाती है।रेल मंत्री ने कहा कि त्योहारों, खास अवसरों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनें चलाता है।
परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर उन्हें नियमित भी किया जाता है। 2024-25 से जून 2026 तक ऐसी 245 रेल सेवाओं को नियमित किया गया है। जवाब में बताया गया कि सेकंड क्लास अनारक्षित विशेष ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों के बराबर ही होता है, लेकिन आरक्षित सीटों के लिए यह नियमित ट्रेनों से अधिक होता है।
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