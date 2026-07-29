टिकट निरीक्षक को अधिकतम पांच एसी डिब्बे की जिम्मेदारी : वैष्णव

नई दिल्ली, एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि एक टिकट निरीक्षक को ट्रेन के अधिक से अधिक पांच वातानुकूलित (एसी) डिब्बे, तीन चेयर कार या स्लीपर डिब्बों में यात्रियों के टिकट की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। नांदेड़ के कांग्रेस सांसद रवींद्र वसंतराव चव्हाण ने टीटीई पर काम के बोझ का मुद्दा उठाते हुए पूछा था कि क्या उत्तर रेलवे की ट्रेनों में अतिरिक्त टीटीई यात्रा करते हैं, खासकर दिल्ली के सराय रोहिल्ला और जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 22401/22402 में। वैष्णव ने बताया कि नए दिशा निर्देश के मुताबिक, अधिक से अधिक पांच एसी डिब्बे, तीन चेयर कार या स्लीपर डिब्बे के लिए एक टीटीई तैनात किया जाता है।