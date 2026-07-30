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बंडामुंडा में लाइन ब्लॉक से रद्द होगी आरा और बक्सर एक्सप्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा के पास इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 25 सितंबर से 1 अक्तूबर तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। बिलासपुर बक्सर एक्सप्रेस 25 और 26 को रद्द होगी, जबकि दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 1 अक्तूबर को रद्द होगी। कुछ ट्रेनें नए मार्ग से चलेंगी।

बंडामुंडा में लाइन ब्लॉक से रद्द होगी आरा और बक्सर एक्सप्रेस

जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा केबिन के पास इंटरलॉकिंग कार्य से सात दिवसीय 25 सितंबर से 1 अक्तूबर तक लाइन ब्लॉक होगा। इससे टाटानगर होकर चलने वाली बिलासपुर बक्सर एक्सप्रेस अप डाउन में 25 और 26 सितंबर को रद्द रहेगी। जबकि दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 1 अक्तूबर को दोनों तरफ से रद्द करने का आदेश हुआ है। इसके अलावा 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को पुरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस टाटानगर नहीं आकर कटक और संबलपुर के रास्ते चलेगी।

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