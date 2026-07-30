बंडामुंडा में लाइन ब्लॉक से रद्द होगी आरा और बक्सर एक्सप्रेस
जमशेदपुर में चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा के पास इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 25 सितंबर से 1 अक्तूबर तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। बिलासपुर बक्सर एक्सप्रेस 25 और 26 को रद्द होगी, जबकि दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 1 अक्तूबर को रद्द होगी। कुछ ट्रेनें नए मार्ग से चलेंगी।
जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा केबिन के पास इंटरलॉकिंग कार्य से सात दिवसीय 25 सितंबर से 1 अक्तूबर तक लाइन ब्लॉक होगा। इससे टाटानगर होकर चलने वाली बिलासपुर बक्सर एक्सप्रेस अप डाउन में 25 और 26 सितंबर को रद्द रहेगी। जबकि दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 1 अक्तूबर को दोनों तरफ से रद्द करने का आदेश हुआ है। इसके अलावा 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को पुरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस टाटानगर नहीं आकर कटक और संबलपुर के रास्ते चलेगी।
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