ज्वलनशील सामान के साथ पकड़ाने पर होगी कार्रवाई

ज्वलनशील सामान के साथ पकड़ाने पर होगी कार्रवाई
बरौनी में रेल प्रशासन ने यात्रा के दौरान ज्वलनशील सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे यात्रियों को पटाखे, गैस सिलेंडर, तेजाब और अन्य खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत भंडारण पर जुर्माना या तीन वर्षों तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
बरौनी। रेल प्रशासन ने ज्वलनशील सामान ले कर यात्रा करने पर पूर्णतः अंकुश लगा रखा है। ऐसे में अगर रेल में सफर के दौरान विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस सिलेंडर, बदबूदार सामान, तेजाब और अन्य खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग का एसिड, सभी प्रकार की सूखी घास, पत्तियां व रद्दी कागज, तेल, ग्रीस आदि आप नहीं ले जा सकते हैं। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत यह दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर इसके तहत तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना का प्रावधान है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें