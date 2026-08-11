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ज्वलनशील सामान के साथ पकड़ाने पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी में रेल प्रशासन ने यात्रा के दौरान ज्वलनशील सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे यात्रियों को पटाखे, गैस सिलेंडर, तेजाब और अन्य खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत भंडारण पर जुर्माना या तीन वर्षों तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

ज्वलनशील सामान के साथ पकड़ाने पर होगी कार्रवाई

बरौनी। रेल प्रशासन ने ज्वलनशील सामान ले कर यात्रा करने पर पूर्णतः अंकुश लगा रखा है। ऐसे में अगर रेल में सफर के दौरान विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस सिलेंडर, बदबूदार सामान, तेजाब और अन्य खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग का एसिड, सभी प्रकार की सूखी घास, पत्तियां व रद्दी कागज, तेल, ग्रीस आदि आप नहीं ले जा सकते हैं। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत यह दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर इसके तहत तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना का प्रावधान है।

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