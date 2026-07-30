बरौनी जंक्शन पर लगातार चल रही टिकट जांच
बरौनी में रेल प्रशासन ने बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ एक और अभियान चलाया। गुरुवार को टिकट चेकिंग स्टाफ ने सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में विशेष जांच की। इस अभियान से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों में हड़कंप मचा है।
बरौनी। रेल प्रशासन द्वारा बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को भी टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा अभियान चलाया गया। एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही सभी पैसेंजर ट्रेनों व मेमू ट्रेनों में भी विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। इसको लेकर बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों में हड़कंप मचा है।
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