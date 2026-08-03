Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नकली विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन, 88 लीटर तैयार शराब सहित भारी मात्रा में सामग्री जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के कारोबार का उत्पाद विभाग ने उद्भेदन किया। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी में 88 लीटर नकली विदेशी शराब एवं निर्माण सामग्री जब्त की गई। संचालक बिट्टू महतो के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अभियान जारी रहेगा।

नकली विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन, 88 लीटर तैयार शराब सहित भारी मात्रा में सामग्री जब्त
नकली विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन, 88 लीटर तैयार शराब सहित भारी मात्रा में सामग्री जब्त

पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के कारोबार का उत्पाद विभाग ने उद्भेदन किया है। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरियाबेड़ा इलाके में छापेमारी कर नकली विदेशी शराब की एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया।

ये भी पढ़ें:67.745 लीटर शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार, एक फरार

छापेमारी का विवरण

छापेमारी के दौरान बिट्टू कुमार महतो के अर्धनिर्मित मकान से लगभग 70 लीटर तैयार रंगीन नकली विदेशी शराब तथा दो कार्टन में रखी लगभग 18 लीटर बोतलबंद नकली विदेशी शराब बरामद की गई। इसके अलावा विभिन्न ब्रांड के सीलिंग कॉर्क, ढक्कन, शराब की बोतलों पर चिपकाए जाने वाले फ्रंट एवं रियर लेबल, शराब को अपेक्षित रंग एवं फ्लेवर देने में प्रयुक्त कैरामेल तथा नकली उत्पाद आसंजक (ईएएल) सहित भारी मात्रा में अन्य सामग्री भी जब्त की गई।

कानूनी कार्रवाई

उक्त छापेमारी के दौरान कुल 88 लीटर तैयार नकली विदेशी शराब के साथ-साथ शराब निर्माण एवं पैकेजिंग में प्रयुक्त सामग्री जब्त की गई। मामले में मिनी फैक्ट्री के संचालक रिफ्यूजी कॉलोनी, शंकोसाई रोड नंबर-1 निवासी बिट्टू महतो के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत एवं कठोर धाराओं के तहत फरार अभियोग दर्ज किया गया है।

भविष्य की योजनाएँ

उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध एवं नकली शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छापेमारी कब की गई?
छापेमारी सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर की गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Jamshedpur News Jamshedpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।