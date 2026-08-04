पंसौर गांव में नकली यूरिया फैक्ट्री में छापेमारी
चरवा थाना क्षेत्र के पंसौर गांव में एक नकली यूरिया फैक्ट्री पर छापा मारा गया। और लगभग 80 बाल्टी नकली यूरिया और 70 बोरी इफको यूरिया बरामद हुई। फैक्ट्री पिछले 2 वर्षों से चल रही थी। सभी कर्मचारी और मालिक मौके से फरार हो गए। जीएसटी टीम भी जांच के लिए पहुंच रही है।
चरवा थाना क्षेत्र के पंसौर गांव में मंगलवार शाम एक नकली यूरिया फैक्ट्री पर छापा मारा गया। ईआईपीआर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर पीयूष श्रीवास्तव और देवेंद्र प्रताप सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान टीम को मौके से लगभग 80 बाल्टी नकली यूरिया डीएलएफ और एक पिकअप में लदी लगभग 70 बोरी इफको यूरिया मिली है। सूत्रों के अनुसार यह फैक्ट्री पिछले दो वर्षों से संचालित हो रही थी। टीम ने भारी मात्रा में नकली स्टीकर, टाटा गल्फ, एचपी की खाली बालटियां बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि यह फर्म अजय कुमार पुत्र राम सूरत निवासी सल्लाहपुर थाना पुरामुफ्ती द्वारा चलाया जा रहा था।
छापेमारी के समय फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारी और मालिक मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर सीओ चायल शिवांक सिंह, चरवा और कोखराज थाना की पुलिस फोर्स तथा जिला कृषि अधिकारी की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ऑफ कैमरा बताया कि फैक्ट्री कानूनी रूप से पंजीकृत थी, लेकिन उसके अंदर अवैध गतिविधियां चल रही थीं। मामले में जीएसटी टीम भी जांच के लिए पहुंच रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस फर्म को चलाने के लिए लगभग तीन जीएसटी नंबरों का उपयोग किया गया था। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई और लिखापढ़ी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें