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बिना लाइसेंस के बेची जा रही थी खाद, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में कृषि विभाग की टीम ने खाद-बीज की दुकान पर छापेमारी की, जिसमें अनियमितताएं पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार, लाइसेंसधारी याकूब रिजवी का निधन हो चुका था, फिर भी दुकान पर अवैध खाद और बीज बेचे जा रहे थे। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

बिना लाइसेंस के बेची जा रही थी खाद, मुकदमा दर्ज

पीलीभीत। खाद-बीज की दुकान पर कृषि विभाग की टीम द्वारा की गई छापेमारी के बाद भारी अनियमितताएं मिली हैं। डीएम के आदेश के बाद जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर थाना सुनगढ़ी पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियमत की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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जांच के परिणाम

जिला कृषि अधिकारी विनीत कुमार ने थाना सुनगढी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उन्होंने 13 जुलाई 2026 को शाहजी खाद भंडार भिकारीपुर का निरीक्षण किया था। उस समय दुकान पर मुस्तफारजा मिले थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि लाइसेंसधारी उसके पिता याकूब रिजवी गंभीर रूप से बीमार हैं।

संदिग्ध उर्वरक की पहचान

निरीक्षण के दौरान दुकान पर संदिग्ध उर्वरक मिलने पर उसके नमूने प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए और प्रतिष्ठान को स्टापसेल नोटिस जारी कर अग्रिम आदेश तक बिक्री पर रोक लगा दी गई। जांच के दौरान सामने आया कि लाइसेंसधारी याकूब रिजवी का निधन तीन मई 2026 को ही हो चुका था। जबकि उनके नाम पर बिना वैध लाइसेंस के खाद और बीज की बिक्री की जा रही थी।

अवैध गतिविधियां

31 जुलाई को दोबारा निरीक्षण के दौरान मुस्तफा रजा मौके से फरार हो गया। जांच में पाया गया कि नोटिस जारी होने के बाद भी सैकडों बैग उवर्रक यूरिया, एसएसपी, ब्लू फासफेट समेत अन्य सामग्री दुकान से गायब थी। स्टाक को खुर्दबुर्द कर दिया गया। मौके पर मिले अन्य सामान को पास की एक दुकान पर सुरक्षित रखकर सील कर दिया गया।

प्रयोगशाला की रिपोर्ट

इधर प्रयोग शाला की रिपोर्ट में पाया गया कि जिस खाद और उवर्रक की बिक्री की जा रही थी वह पूरी तरह से अवैध है। कृषि अधिकारी ने पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजी। डीएम के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

सामान्य प्रश्न

खाद-बीज की दुकान पर छापेमारी कब की गई थी?
छापेमारी 13 जुलाई 2026 को की गई थी।
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