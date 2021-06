केंद्र की नई वैक्सीन पॉलिसी पर राहुल का तंज, बोले- टीके फ्री हैं तो पैसे क्यों ले रहे निजी अस्पताल

बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का एलान करते हुए 21 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की। इसके बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने एक ट्वीट में सरकार से सवाल दाग दिया है कि अगर वैक्सीन फ्री है तो निजी अस्पताल पैसे क्यों ले रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा- एक सीधा सा सवाल- अगर वैक्सीन सभी के लिए फ्री है तो निजी अस्पताल इसके लिए पैसे कैसे ले सकते हैं?

'अपनी ही पार्टी को ट्रोल कर रहे राहुल'

राहुल के इस सवाल पर कांग्रेस नेता हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा कर लिखा है- राहुल गांधी सबसे पूछ रहे हैं कि 'अगर वैक्सीन फ्री है तो निजी अस्पताल पैसे क्यों ले रहे हैं?' क्या ये पंजाब में अपनी ही पार्टी की सरकार को ट्रोल कर रहे हैं? गौरतलब है कि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान गड़बड़ी कर भारी मुनाफा कमाने के आरोप लग रहे हैं।

Sh Rahul Gandhi has been going around asking “If vaccines are free for all, why should pvt hospitals charge for them?”



Is he actually trolling his own party’s government in Punjab? pic.twitter.com/h6A9uaLprs