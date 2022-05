राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने नहीं दी दौरे की इजाजत! कैंपस में विरोध शुरू

Rahul Gandhi and Osmania: विश्वविद्यालय की तरफ से लिए गए इस कथित फैसले ने कैंपस में विरोध खड़ा कर दिया है। यूथ कांग्रेस के कई नेताओं और समर्थकों ने शनिवार को OU आर्ट्स कॉलेज में प्रदर्शन किया है।

Mon, 02 May 2022 06:00 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,हैदराबाद Mon, 02 May 2022 06:00 AM

इस खबर को सुनें