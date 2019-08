सुषमा स्वराज के निधन पर पति कौशल स्वराज को राहुल गांधी ने लिखा पत्र, पढ़ें क्या है

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि सुषमा की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने सुषमा के पति स्वराज कौशल को लिखे पत्र में कहा, ''आपकी पत्नी सुषमा स्वराज जी के असामयिक निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है। वह एक अद्भुत सांसद और नैसर्गिक वक्ता थीं।

राहुल गांधी ने कहा, ''विदेश मंत्री के तौर पर जरूरतमंद लोगों के लिए उनके जिम्मेदार रुख और लगन की वजह से उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला। जनता के प्रति उनकी भावना के आड़े उनका खराब स्वास्थ्य भी नहीं आया।

Rahul Gandhi writes to Kaushal Swaraj, husband of former External Affairs Minister #SushmaSwaraj expressing condolences on her demise. pic.twitter.com/fvky2QWZ8R