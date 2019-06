राहुल गांधी पहुंचे वायनाड, बोले- नफरत का मुकाबला सिर्फ प्यार से करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए तीन दिन की यात्रा पर शुक्रवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड पहुंचे। इस दौरान वह अपने समर्थकों के साथ मिलते-जुलते दिखे. उनकी गाड़ियों के पीछे समर्थकों की भीड़ दिखी। वह रास्ते में मलप्पुरम में एक चाय की दुकान पर भी रुके। राहुल गांधी ने केरल के नीलांबुर में कहा कि मौजूदा सरकार देश में नफरत फैलाती है और कांग्रेस पार्टी जानती और समझती है कि घृणा का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है प्यार और स्नेह। उन्होंने आगे कहा कि हम इस देश में विपक्ष की जगह और कमजोर लोगों का बचाव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जो खुद सरकार की नीतियों के हमले का शिकार हैं। मैं आपको बेहतर वायनाड बनाने के लिए आपका प्रतिनिधित्व करने और आपके साथ काम करने की आशा करता हूं।

बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में गांधी ने 4.31 लाख से अधिक वोटों के अंतर से वायनाड से जीत दर्ज की थी। हालांकि वह कांग्रेस का गढ़ समझे जाने वाले अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार गये थे। कांग्रेस अध्यक्ष दोपहर करीब दो बजे कोझिकोड हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनका इस निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 15 सार्वजिनक अभिनंदन समारोहों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में वायनाड, मलप्पुरम और कोझिकोड़ जिले आते हैं।

सूत्रों ने बताया कि उनका पहला कार्यक्रम शुक्रवार शाम को मलप्पुरम जिले के कलिकावू में होने की संभावना है। गांधी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर हजारों पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे थे। वह आम चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख ने रमेश चेन्निथला और पी के कुन्हलिकुट्टी समेत यूडीएफ के वरिष्ठ नेताओं से भेंट की।

Kerala: Congress President Rahul Gandhi stops for tea at a shop in Chokkad of Malappuram district. He is on a three-day visit to the state, beginning today. pic.twitter.com/YP1Qgei6rR