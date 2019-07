'निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की जीत हो गई': कर्नाटक हार पर राहुल गांधी का ट्वीट

बीते कुछ समय से कर्नाटक में जारी सियासी उहापोह की स्थिति आज खत्म हो गई और कांग्रेस-जेडीएस की गठबंधन वाली कुमारस्वामी सरकार गिर गई। कर्नाटक विधानसभा में बहुमत परीक्षण में बहुमत साबित करने में कुमारस्वामी विफल रहे और करीब 14 महीने बाद सत्ता से हाथ गंवानी पड़ी। इस बीच कर्नाटक विधानसभा में एचडी कुमारस्वामी नीत गठबंधन सरकार गिरने को "लोकतंत्र, ईमानदारी और राज्य की जनता की हार'' करार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा आखिरकार निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की आज जीत हो गयी।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, '' अपने पहले दिन से ही कांग्रेस-जद(एस) सरकार भीतर और बाहर के उन निहित स्वार्थ वाले लोगों के निशाने पर आ गयी थी जिन्होंने इस गठबंधन को सत्ता के अपने रास्ते के लिए खतरा और रुकावट के तौर पर देखा।'' उन्होंने दावा किया, "उनके लालच की आज जीत हो गयी। लोकतंत्र, ईमानदारी और कर्नाटक की जनता हार गयी।"

Rahul Gandhi,Congress:From its first day,the Cong-JDS alliance in Karnataka was a target for vested interests,both within&outside,who saw the alliance as a threat&an obstacle in their path to power.Their greed won today. Democracy, honesty&the people of Karnataka lost.(File pic) pic.twitter.com/F0s3CFBbP1