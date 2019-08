राजीव गांधी की 75वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राहुल गांधी ने शेयर किया यह खास VIDEO

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र निमार्ण में उनके योगदान को रेखांकित करते हुये सोमवार को कहा कि वह इस सप्ताह हर दिन उनकी उपलब्धियों से देशवासियों को अवगत कराएंगे। राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है।

राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि पिता की 75वीं जयंती पर इस सप्ताह उनसे जुड़ी घटनाओं को देशभर में साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पिता को सम्मान देने के लिए इस सप्ताह हर दिन उनकी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करेंगे। आज इस क्रम में वह सूचना प्रौद्योगिकी आंदोलन में उनके योगदान की चर्चा करेंगे।

This week we will celebrate my father, Rajiv Gandhi Ji's 75th birth anniversary with memorial events across India.



To honour him, each day this week, I will draw attention to one of his many incredible achievements. Today, the Information Technology revolution. #RajivGandhi75 pic.twitter.com/qBjIfTVRkj