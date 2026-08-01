Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आठ को राहुल प्रयागराज में करेंगे छात्रों से संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ, विशेष संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में छात्रों

आठ को राहुल प्रयागराज में करेंगे छात्रों से संवाद

लखनऊ, विशेष संवाददाता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। यूपी कांग्रेस मामलों के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम रविवार को प्रयागराज में आयोजन की तैयारियों का जायजा भी लेंगे।नीट समेत कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मसले पर राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे हैं। कार्यक्रमों की यह शृंखला राजस्थान के कोटा से शुरू हुई थी। इसी कड़ी में यूपी में प्रतियोगी युवाओं का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाले प्रयागराज में वह आठ अगस्त को केपी मैदान में युवाओं से बातचीत करेंगे। ‘छात्रों की गूंज’ नाम के इस कार्यक्रम में राहुल युवाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने, देश की शिक्षा व्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी के मसले पर बात करेंगे।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी आठ अगस्त को करेंगे छात्र संवाद

आने वाले विधान सभा चुनावों और आगे की राजनीति के लिए कांग्रेस इसे बड़ा कार्यक्रम मान रही है। इन कार्यक्रमों के मार्फत कांग्रेस युवा पीढ़ी को अपने पाले में लाना चाहती है। प्रयागराज में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए युवाओं से पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा युवा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी आ रहे राहुल गांधी; प्रयागराज में 8 अगस्त को छात्र संवाद, 1.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया
ये भी पढ़ें:Prayagraj News: राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में करेंगे छात्र संवाद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Rahul Gandhi Lucknow News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।